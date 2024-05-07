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Глава Euroclear: изъятие российских активов откроет ящик Пандоры

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Глава Euroclear Валери Убрэн заявила в интервью Echo, что изъятие российских активов откроет ящик Пандоры, а потому депозитарий борется против попыток конфискации средств.

По её словам, в Euroclear уделяют огромное количество времени консультациям с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить им последствия конфискации российских активов.

«Если такое решение будет принято, оно нанесёт удар не только по Euroclear, но и в целом по финансовым рынкам. Если у наших клиентов появится ощущение, что их права не соблюдаются и что их активы могут быть конфискованы, это откроет ящик Пандоры», — приводит слова Убрэн ТАСС.

Она подчеркнула, что это может спровоцировать уход крупнейших международных инвесторов из Европы.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.

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