Глава Euroclear: изъятие российских активов откроет ящик Пандоры
По её словам, в Euroclear уделяют огромное количество времени консультациям с европейскими и американскими властями, чтобы объяснить им последствия конфискации российских активов.
«Если такое решение будет принято, оно нанесёт удар не только по Euroclear, но и в целом по финансовым рынкам. Если у наших клиентов появится ощущение, что их права не соблюдаются и что их активы могут быть конфискованы, это откроет ящик Пандоры», — приводит слова Убрэн ТАСС.
Она подчеркнула, что это может спровоцировать уход крупнейших международных инвесторов из Европы.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ЕС договорились использовать 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Киева.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на конфискацию российских активов в США взысканием на имущество частных лиц.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова также заявила, что Россия решительно ответит на конфискацию её активов на Западе.