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Учительница Путина рассказала о своих переживаниях во время инаугурации

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Классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о своих переживаниях во время инаугурации российского лидера.
Учительница Путина рассказала о своих переживаниях во время инаугурации
  • РИА Новости

«Каждый — кто мама, кто бабушка, кто прабабушка — прекрасно понимают мои чувства. Конечно, мы все переживаем», — сказала она в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

После церемонии Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем, а также со своей классной руководительницей Верой Гуревич. Рошаль поздравил главу государства и подарил ему книжку со своими философскими зарисовками. Своему педагогу президент подарил букет цветов, а также поинтересовался, как она добралась в плохую погоду.

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