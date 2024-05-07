Учительница Путина рассказала о своих переживаниях во время инаугурации

Классная руководительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о своих переживаниях во время инаугурации российского лидера.

«Каждый — кто мама, кто бабушка, кто прабабушка — прекрасно понимают мои чувства. Конечно, мы все переживаем», — сказала она в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

После церемонии Путин встретился с президентом НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем, а также со своей классной руководительницей Верой Гуревич. Рошаль поздравил главу государства и подарил ему книжку со своими философскими зарисовками. Своему педагогу президент подарил букет цветов, а также поинтересовался, как она добралась в плохую погоду.