Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле
- РИА Новости
Как сообщается в Telegram-канале петербургского клуба, бразильский нападающий признан лучшим футболистом в апреле.
18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».
В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах и забил три мяча.
Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России по футболу.