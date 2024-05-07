Педро признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Бразильский нападающий «Зенита» Педро признан лучшим футболистом команды в апреле.

Как сообщается в Telegram-канале петербургского клуба, бразильский нападающий признан лучшим футболистом в апреле.

18-летний бразильский игрок присоединился к российскому клубу в зимнее трансферное окно, перейдя из «Коринтианса».

В текущем сезоне Педро провёл за сине-бело-голубых 11 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о выступлении «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России по футболу.