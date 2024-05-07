Бадоса — о победе над Андреевой: у Мирры большое будущее

Испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о победе над россиянкой Миррой Андреевой в матче первого круга турнира в Риме (Италия).

«Всегда здорово возвращаться на корт таким образом. Это большая победа. У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок. Я следовала своему игровому плану на протяжении всего матча и очень рада, что всё прошло достаточно хорошо», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Андреева проиграла испанке Бадосе со счётом 2:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 33 минуты.

Отметим, что при счёте 5:1 в пользу Бадосы игра прерывалась из-за дождя.

Россиянка совершила две подачи навылет и две двойные ошибки при двух реализованных брейк-пойнтах из семи. В активе Бадосы два эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге испанская теннисистка сыграет с Эммой Наварро из США.

Ранее тренер Андреевой заявила, что россиянка может стать одной из лучших теннисисток на планете.