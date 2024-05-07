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Лукашенко: Минск не будет рисовать никаких линий, мгновенно ответит на агрессию

Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет рисовать линии в ответ на агрессию

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Белоруссия не будет рисовать никаких линий и мгновенно ответит на военную агрессию извне, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Лукашенко: Минск не будет рисовать никаких линий, мгновенно ответит на агрессию
  • РИА Новости

«Будет тихо — хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров — там можно рисовать линии и чего-то ожидать», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что мир никогда не был так близок к ядерной войне.

Он призвал остановить «обезумевших политиканов» и не дать им шанса превратить всё живое на планете в пепел.

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