Лукашенко: Минск не будет рисовать никаких линий, мгновенно ответит на агрессию

Белоруссия не будет рисовать никаких линий и мгновенно ответит на военную агрессию извне, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Будет тихо — хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров — там можно рисовать линии и чего-то ожидать», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что мир никогда не был так близок к ядерной войне.

Он призвал остановить «обезумевших политиканов» и не дать им шанса превратить всё живое на планете в пепел.