Лукашенко: Минск не будет рисовать никаких линий, мгновенно ответит на агрессию
Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет рисовать линии в ответ на агрессию
- РИА Новости
«Будет тихо — хорошо, будет и у нас спокойно и тихо. Если кто-то применит оружие против нас, мы ответим. Притом мгновенно. Мы не будем рисовать никаких линий. Мы не Россия в тысячи-тысячи километров — там можно рисовать линии и чего-то ожидать», — цитирует его БЕЛТА.
Лукашенко также заявил, что мир никогда не был так близок к ядерной войне.
Он призвал остановить «обезумевших политиканов» и не дать им шанса превратить всё живое на планете в пепел.