Президент Белоруссии Александр Лукашенко в обращении к народам ближнего и дальнего зарубежья призвал остановить «обезумевших политиканов».

По его словам, политики некоторых стран возомнили себя хозяевами мира, для которых вмешательство в дела других государств стало нормой.

«Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить всё живое на планете в пепел», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он также заявил, что военнослужащие ВСУ устали от боевых действий, но за войну до последнего украинца выступают НАТО и США.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что конфликт на Украине давно бы закончился, если бы в нём не принимали участие страны НАТО, включая Германию.