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Лукашенко: украинские военные устали от боевых действий, за войну выступает НАТО

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что военнослужащие ВСУ устали от боевых действий, но за войну до последнего украинца выступают НАТО и США.
Лукашенко: украинские военные устали от боевых действий, за войну выступает НАТО
  • AFP
  • © Pavel BEDNYAKOV

Об этом пишет ТАСС.

«Я знаю настроения украинских военных. Им уже эта война надоела», — сказал он на Всебелорусском народном собрании.

Лукашенко отметил, что украинские военные не могут предпринять самостоятельных действий, так как за Владимиром Зеленским, который хочет воевать до последнего украинца, стоят войска Североатлантического альянса, весь западноевропейский блок и Соединённые Штаты.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что конфликт на Украине давно бы закончился, если бы в нём не принимали участие страны НАТО, включая Германию.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль отметил, что зона боевых действий на Украине уже давно превратилась в место, где массово уничтожается западное вооружение.

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