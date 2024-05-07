Экс-арбитр Федотов: Безбородов правильно отменил гол «Рубина» в ворота ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 27-го тура РПЛ с участием ЦСКА и «Рубина»

«Первый эпизод, который стоит отметить, это отмена гола. Бригада судей приняла правильное решение. Для Безбородова этот момент мог быть закрытым. Ассистент видел, что игрок «Рубина» выставил руки в сторону, и мяч сначала попал в голову защитника, а потом залетел в ворота», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба мячи забили Аббосбек Файзуллаев (45 + 2) и Фёдор Чалов (74-я). У «Рубина» отличились Илья Рожков (42-я) и Мирлинд Даку (90 + 2).

ЦСКА набрал 39 очков и остался на восьмом месте. «Рубин» (39) продолжает занимать девятую строчку.

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