Тарханов назвал главные причины плохой игры ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов рассказал о ключевых причинах плохой игры ЦСКА в текущем сезоне.

«Главные проблемы ЦСКА — это реализация и оборона. Вроде бы всё хорошо, армейцы очень много создают и играют нормально. Но не реализуют свои моменты и часто пропускают. Сложно понять, почему ЦСКА часто пропускает в концовках матчей», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе армейского клуба мячи забили Аббосбек Файзуллаев (45 + 2) и Фёдор Чалов (74-я). У «Рубина» отличились Илья Рожков (42-я) и Мирлинд Даку (90 + 2).

ЦСКА набрал 39 очков и остался на восьмом месте. «Рубин» (39) продолжает занимать девятую строчку.

Ранее гол Миранчука помог «Локомотиву» обыграть «Ростов» в матче 27-го тура РПЛ.