Путин поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений россиян

Президент России Владимир Путин в рамках указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» поручил обеспечить рост доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме.

«Установить следующие целевые показатели и задачи... обеспечение роста... доли долгосрочных сбережений граждан в общем объёме их сбережений не менее чем до 40% к 2030 году и до 45% к 2036 году», — говорится в тексте документа.

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко ранее выразил мнение, что банки будут улучшать условия по долгосрочным вкладам.

Также сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.