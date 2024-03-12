Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.
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