Правкомиссия одобрила поправки, касающиеся налогов на длительные вклады россиян

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.

Об этом информирует РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин попросил Госдуму и правительство в ближайшее время представить комплекс предложений по модернизации налоговой системы.