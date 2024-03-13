Экономист Щербаченко спрогнозировал улучшение условий по долгосрочным вкладам
- РИА Новости
«Внедрение необлагаемого процентного дохода для вкладов со сроком более одного года может стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Россияне будут заинтересованы в увеличении размера своих сбережений. Доход с долгосрочных вкладов не будет облагаться налогом. Эта инициатива также будет стимулировать развитие конкуренции между банками за привлечение клиентов долгосрочных вкладов», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, для этого у банков могут появиться новые конкурентные продукты — долгосрочные депозиты.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.