RT в Telegram
Подпишись

Экономист Щербаченко спрогнозировал улучшение условий по долгосрочным вкладам

Короткая ссылка
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко выразил мнение, что банки будут улучшать условия по долгосрочным вкладам.
Экономист Щербаченко спрогнозировал улучшение условий по долгосрочным вкладам
  • РИА Новости

«Внедрение необлагаемого процентного дохода для вкладов со сроком более одного года может стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Россияне будут заинтересованы в увеличении размера своих сбережений. Доход с долгосрочных вкладов не будет облагаться налогом. Эта инициатива также будет стимулировать развитие конкуренции между банками за привлечение клиентов долгосрочных вкладов», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, для этого у банков могут появиться новые конкурентные продукты — долгосрочные депозиты.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить