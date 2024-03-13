Экономист Щербаченко спрогнозировал улучшение условий по долгосрочным вкладам

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко выразил мнение, что банки будут улучшать условия по долгосрочным вкладам.

«Внедрение необлагаемого процентного дохода для вкладов со сроком более одного года может стимулировать граждан к долгосрочным сбережениям. Россияне будут заинтересованы в увеличении размера своих сбережений. Доход с долгосрочных вкладов не будет облагаться налогом. Эта инициатива также будет стимулировать развитие конкуренции между банками за привлечение клиентов долгосрочных вкладов», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, для этого у банков могут появиться новые конкурентные продукты — долгосрочные депозиты.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые касаются в том числе налога на доходы физлиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.