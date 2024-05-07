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Ева Меркачёва и Екатерина Гордон поручились за журналистку Кеворкову

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Российская журналистка и правозащитница Ева Меркачёва и юрист Екатерина Гордон поручились за журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма.
Ева Меркачёва и Екатерина Гордон поручились за журналистку Кеворкову
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Как сообщает ТАСС, при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения суд приобщил личные поручительства от адвоката. 

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.

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