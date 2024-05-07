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США пообещали $10 млн за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit

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США предъявили россиянину Дмитрию Хорошеву обвинения в создании хакерской группировки LockBit и объявили за него награду в $10 млн, следует из заявления Госдепа.
США пообещали $10 млн за информацию о россиянине Хорошеве по делу LockBit
  • AP

«Госдеп объявляет о предложении вознаграждения... до $10 млн за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению гражданина России Дмитрия Юрьевича Хорошева», — говорится в сообщении.

В штате Нью-Джерси россиянину предъявили обвинения в «преступлениях, связанных с его ролью в создании вируса-вымогателя LockBit», а также сговоре для кибератак в адрес США и других стран.

Также Соединённые Штаты, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером хакерской группировки LockBit.

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