Великобритания ввела санкции против лидера хакерской группировки LockBit
Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.
«США внесли в санкционный список Дмитрия Юрьевича Хорошева, гражданина России и лидера базирующейся в России LockBit group, за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit», — говорится в сообщении.
В Минфине отметили, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания и Австралия.
Ранее сообщалось, что ЕС предложил добавить более 50 организаций в антироссийский санкционный перечень.