Великобритания ввела санкции против лидера хакерской группировки LockBit

США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером хакерской группировки LockBit.

Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

«США внесли в санкционный список Дмитрия Юрьевича Хорошева, гражданина России и лидера базирующейся в России LockBit group, за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания и Австралия.

Ранее сообщалось, что ЕС предложил добавить более 50 организаций в антироссийский санкционный перечень.