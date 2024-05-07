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Великобритания ввела санкции против лидера хакерской группировки LockBit

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США, Великобритания и Австралия ввели санкции в отношении россиянина Дмитрия Хорошева, назвав его лидером хакерской группировки LockBit.

Об этом сообщили в пресс-службе американского Минфина.

«США внесли в санкционный список Дмитрия Юрьевича Хорошева, гражданина России и лидера базирующейся в России LockBit group, за его роль в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit», — говорится в сообщении.

В Минфине отметили, что аналогичные меры в отношении Хорошева приняли Великобритания и Австралия.

Ранее сообщалось, что ЕС предложил добавить более 50 организаций в антироссийский санкционный перечень.

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