В ЕС предложили внести более 50 организаций в санкционный список по России

ЕС предложил добавить более 50 организаций в антироссийский санкционный перечень, сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.

AFP

«Предложение ЕС добавляет в санкционный список (по России) 52 новые организации», — приводит сообщение РИА Новости. Также отмечалось, что новые санкции ЕС усилят запрет на полёты для российских самолётов.