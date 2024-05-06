В ЕС предложили внести более 50 организаций в санкционный список по России
ЕС предложил добавить более 50 организаций в антироссийский санкционный перечень, сообщает Reuters со ссылкой на текст документа.
- AFP
«Предложение ЕС добавляет в санкционный список (по России) 52 новые организации», — приводит сообщение РИА Новости.
Также отмечалось, что новые санкции ЕС усилят запрет на полёты для российских самолётов.
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