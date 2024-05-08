Плющенко рассказал, что ощущал на инаугурации Путина сплочённость и единство

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о впечатлениях после посещения инаугурации президента России.

«Всё прошло торжественно и грандиозно. Увидел множество радостных лиц, сплочённость, единство. От Владимира Владимировича исходила потрясающая аура и энергетика. Люди доверяют нашему лидеру свою жизнь и страну. Только с ним мы преодолеем все трудности», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Напомним, что инаугурация президента России прошла в Кремле 7 мая. Владимир Путин официально вступил в должность.

Ранее сообщалось, что Вяльбе посетила инаугурацию президента России.