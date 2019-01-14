Euronews: российские биатлонисты устроили болельщикам двойной праздник в эстафете

Сборная России по биатлону впервые за последние 13 лет одержала двойную победу на этапе Кубка мира в Германии. И мужская, и женская команды смогли опередить всех соперников и завоевать золотые медали в эстафете на радость российским болельщикам, передаёт Euronews.

Российская сборная по биатлону празднует двойную победу на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе: и мужская, и женская команды взяли «золото» в эстафете. Такого не было 13 лет. А для женской сборной эта победа в эстафете стала первой за семь лет.

Начала гонку Евгения Павлова. На следующем этапе эстафету приняла Маргарита Васильева. Несмотря на падение, ей удалось финишировать второй. Третьей на трассу вышла Лариса Куклина. Эстафету она передала Екатерине Юрловой-Перхт, которая смогла исполнить свою мечту — финишировать с российским флагом.

С победой из Оберхофа уезжает и мужская сборная. Для российской команды это эстафетное «золото» на этапах Кубка мира — первое за три года. В этот раз россияне опередили французов и австрийцев.

Россию в этой гонке представляли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Они захватили лидерство уже на первом этапе. По итогам гонки россияне потратили только шесть дополнительных патронов, и единственные обошлись без штрафных кругов.

Дата выхода в эфир 13 января 2019 года.