USA TODAY Оригинал

USA Today: американские биатлонисты не поедут в Россию из-за «допингового скандала»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Сборная США приняла решение бойкотировать финал Кубка мира по биатлону, который состоится в Тюмени в марте. По мнению американских спортсменов, проведение международных соревнований в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом», передаёт USA Today.
USA Today: американские биатлонисты не поедут в Россию из-за «допингового скандала»
Reuters

Американские биатлонисты будут бойкотировать международные соревнования в России из-за «продолжающегося допингового скандала». Такое заявление опубликовал президент Федерации биатлона США Макс Кобб, передаёт USA Today.

Издание напоминает, что на Играх в Пхёнчхане в применении допинга уже «уличили» двух россиян. Кёрлингист Александр Крушельницкий был вынужден расстаться с бронзовой медалью после того, как в его пробе был обнаружен мельдоний. Кроме того, в применении запрещённого препарата обвинили бобслеистку Надежду Сергееву.
 
Соревнования, в которых американцы решили не принимать участие, — это финал Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Они должны пройти  в Тюмени с 19 по 26 марта, поясняет USA Today. 
 
«Недавнее решение IBU одобрить проведение заключительного этапа Кубка мира в российской Тюмени является абсолютно неприемлемым. Исходя из поддержки чистого спорта и нашей собственной физической безопасности, мы не можем выступать там с чистой совестью», — говорится в сообщении Федерации биатлона США.
 
По мнению авторов документа, проведение финала в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом». «Мы полностью поддерживаем право чистых российских спортсменов на участие и разделяем мнение, что страна должна иметь возможность проводить Кубки мира IBU в будущем, но только после того, как она продемонстрирует явное намерение устранить допинговую культуру, существование которой было обнаружено», — отмечается в заявлении.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
USA TODAY США Северная Америка
теги
биатлон допинг Олимпийские игры Россия США чемпионат мира
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров