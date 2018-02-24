USA Today: американские биатлонисты не поедут в Россию из-за «допингового скандала»

Сборная США приняла решение бойкотировать финал Кубка мира по биатлону, который состоится в Тюмени в марте. По мнению американских спортсменов, проведение международных соревнований в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом», передаёт USA Today.
Американские биатлонисты будут бойкотировать международные соревнования в России из-за «продолжающегося допингового скандала». Такое заявление опубликовал президент Федерации биатлона США Макс Кобб, передаёт USA Today.
Издание напоминает, что на Играх в Пхёнчхане в применении допинга уже «уличили» двух россиян. Кёрлингист Александр Крушельницкий был вынужден расстаться с бронзовой медалью после того, как в его пробе был обнаружен мельдоний. Кроме того, в применении запрещённого препарата обвинили бобслеистку Надежду Сергееву.
Соревнования, в которых американцы решили не принимать участие, — это финал Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Они должны пройти в Тюмени с 19 по 26 марта, поясняет USA Today.
«Недавнее решение IBU одобрить проведение заключительного этапа Кубка мира в российской Тюмени является абсолютно неприемлемым. Исходя из поддержки чистого спорта и нашей собственной физической безопасности, мы не можем выступать там с чистой совестью», — говорится в сообщении Федерации биатлона США.
По мнению авторов документа, проведение финала в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом». «Мы полностью поддерживаем право чистых российских спортсменов на участие и разделяем мнение, что страна должна иметь возможность проводить Кубки мира IBU в будущем, но только после того, как она продемонстрирует явное намерение устранить допинговую культуру, существование которой было обнаружено», — отмечается в заявлении.
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