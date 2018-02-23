Guardian: вторая позитивная допинг-проба российской сборной усиливает давление на МОК

В допинг-пробе российской бобслеистки Надежды Сергеевой был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин, пишет The Guardian. По словам издания, эта новость усложнит задачу Международного олимпийского комитета, который ещё не принял окончательного решения о появлении российского флага на закрытии Игр в Пхёнчхане.
Бобслеистка Надежда Сергеева стала вторым участником российской сборной, допинг-тест которой на Олимпиаде в Пхёнчхане оказался положительным. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин — «стимулятор, который обычно применяется при лечении ангины», пишет The Guardian.
Издание обращает внимание, что всего за сутки до этого российский кёрлингист Александр Крушельницкий был лишён бронзовой олимпийской медали. Его также обвинили в использовании запрещённого препарата.
По мнению издания, вся эта информация усиливает давление на Международный олимпийский комитет. Ведь в субботу он должен принять решение, разрешать ли российской команде пройти на церемонии закрытия Игр с национальным флагом.
В 2016 году Сергеева была одной из нескольких россиян, которых уличили в использовании мельдония уже после того, как препарат был внесён в список запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Однако позже она была реабилитирована, когда WADA решило амнистировать спортсменов, если доза вещества в их пробах не превышала определённых значений, напоминает The Guardian.
Несколькими днями ранее российский тренер Сергей Беланов предположил, что Крушельницкого могли подставить. По его словам, использовать однократную дозу мельдония «просто глупо», потому что это курсовой препарат.
Беланов призвал Олимпийский комитет России изолировать спортсменов, чтобы избегать «саботажей» в будущем. Кроме того, он провёл «странную аналогию» между случившимся с Крушельницким и химическими атаками в Сирии, обвинив в их организации американцев, отмечает The Guardian.
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