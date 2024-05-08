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Педиатр Морозова рассказала, как научить ребёнка спать отдельно

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Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) к. м. н. Екатерина Морозова рассказала, как научить ребёнка спать в отдельной комнате.
Педиатр Морозова рассказала, как научить ребёнка спать отдельно
  • Gettyimages.ru

«Главное условие — ребёнок должен чувствовать себя уютно и в безопасности. Добиться этого можно, создав расслабляющую атмосферу: дизайн в мягких тонах, шторы на окнах, пушистое покрывало на кровати», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, ребёнок должен идти в свою комнату с удовольствием. Перед сном можно поиграть в спокойные игры, почитать книгу. Ложиться спать желательно в одно и то же время.

Комната должна быть безопасна — в частности, стоит защитить розетки, обеспечить недоступность ручек на оконной раме.

«Эмоциональная поддержка поможет легче адаптироваться к новым условиям. Будьте спокойны и уверены сами — спокойствие взрослых поможет детям легче адаптироваться к новым условиям», — добавила Морозова.

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