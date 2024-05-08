RT: задержанный в России военный из США обещал жениться на русской девушке

Американский солдат Гордон Блэк, подозреваемый в краже денег у своей русской девушки, обещал на ней жениться. Об этом RT рассказала сама Александра.

С Блэком она познакомилась в сети, мужчина уверял её, что находится в бракоразводном процессе с женой в США. Год назад американец сделал Александре предложение и подарил кольцо, она приняла его.

Совместное будущее детально не обсуждали, потому что даже после окончания контракта в Южной Корее он всё равно оставался на службе.

«Для него это работа», — отметила девушка.

По её словам, в Южной Корее она прожила около семи лет. Работала менеджером в баре, в клининге, на заводах, в полях. Год назад вернулась в Россию из-за усталости: «Там очень сложно: год за три идёт, полностью убивается здоровье».

Также Александра опровергла информацию в СМИ, что ранее американец её избил.

«Были, конечно, ссоры. Но чтобы вот так... Не было ничего такого особенного», — отметила собеседница.

Девушка говорит, что с прошлого года не виделась с Блэком, а в апреле этого года американец приехал к ней во Владивосток.

Напомним, Гордона арестовали до 2 июля по статье «Кража». Обсуждать детали уголовного дела в отношении Блэка Александра отказалась, ссылаясь на запрет следователей.

Гордона Блэка арестовали до 2 июля по статье «Кража». В суде он вёл себя спокойно, ему предоставили защитника, переводчика, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Жалоб, в том числе на здоровье, у американца нет.