Times заподозрил сотни лыжников в мошенничестве с допинг-пробами

Всего за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане появилась информация, грозящая погрузить соревнования в новый допинговый скандал, пишет The Sunday Times. Как отмечает издание, аномальные результаты допинг-проб из секретной базы данных говорят о том, что сотни спортсменов-лыжников могли прибегать так называемому кровяному допингу, чтобы улучшить свои результаты на соревнованиях.

Всего за несколько дней до начала зимних Олимпийских игр в Южной Корее появились секретные данные о невероятном размахе кровяного допинга* среди спортсменов-лыжников, пишет The Times.



Сотням лыжников удалось избежать отстранения от Игр, несмотря на аномальные результаты анализов крови: шансы на то, что их кровь могла так выглядеть вследствие естественных причин, составили один к миллиону. Порой кровь была настолько густой, что лыжник, по выражению газеты, «должен был бы лежать в больнице, а не участвовать в соревнованиях».



Об этом удалось узнать The Sunday Times и немецкой компании ARD, которые получили доступ к базе данных, содержащей более 10 тыс. проб крови приблизительно 2 тыс. спортсменов.



Если верить этой базе данных, то около трети всех медалей, включая 91 золотую, выигранные на Олимпийских играх и чемпионатах мира начиная с 2001 года, были получены спортсменами, результаты анализов которых вызывали подозрения.



Россия, которая была отстранена от Олимпиады, как отмечает издание, находится вверху списка «стран-мошенниц». По мнению The Times, подобное открытие может погрузить зимние Олимпийские игры в новый допинговый скандал, причём всего за несколько дней до церемонии открытия в Пхёнчхане.



Согласно имеющейся информации, более 50 лыжников, которых допустили до соревнований, продемонстрировали аномальные результаты, что говорит о том, что они могли жульничать в прошлом, не понеся за это никакого наказания.



Организаторы соревнований надеялись на новый старт после «печально известных» Игр в Сочи 2014 года, когда российские агенты спецслужб, по утверждению газеты, «подменяли допинг-пробы» российских атлетов, чтобы тех не уличили в жульничестве.



Олимпийский комитет России на данный момент пытается добиться, чтобы российских спортсменов допустили к Олимпиаде в Пхёнчхане, учитывая, что Спортивный арбитражный суд отменил введённые в их отношении санкции.



База данных, отмечает The Times, была предоставлена анонимным информатором, который всерьёз беспокоится за чистоту Игр. В неё входят результаты анализов крови, принадлежащих спортсменам, которые участвовали в соревнованиях с 2001 по 2010 год. Многие из них до сих пор продолжают свою карьеру в спорте.



* Переливание спортсмену его же крови, что существенно ускоряет доставку кислорода к мышцам и увеличивает их производительность (прим. ИноТВ).