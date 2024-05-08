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Арбитр ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»

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Экспертно-судейская комиссия (ЭКС РФС) приняла решение, что арбитр Ян Бобровский ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче 26-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:3).
Арбитр ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»
  • РИА Новости

«Ассистент арбитра ошибочно определил, что мяч полностью пересёк линию ворот. VAR ошибочно определил, что у него нет доказательств для вмешательства», — передаёт решение ЭСК «Спорт-Экспресс».

Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 90-й минуте матча арбитр Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА. Автором забитого мяча стал Кирилл Глебов.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит слова Сергея Игнашевича о судействе в матче с «Уралом».

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