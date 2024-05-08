Арбитр ошибочно засчитал гол ЦСКА в матче с «Балтикой»
- РИА Новости
«Ассистент арбитра ошибочно определил, что мяч полностью пересёк линию ворот. VAR ошибочно определил, что у него нет доказательств для вмешательства», — передаёт решение ЭСК «Спорт-Экспресс».
Встреча в Калининграде на стадионе «Ростех» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 90-й минуте матча арбитр Бобровский засчитал спорный гол ЦСКА. Автором забитого мяча стал Кирилл Глебов.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит слова Сергея Игнашевича о судействе в матче с «Уралом».