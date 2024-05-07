КДК РФС рассмотрит слова Игнашевича о судействе в матче с «Уралом»
- РИА Новости
«Будут рассмотрены слова главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича во флеш-интервью о судействе», — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Он отметил, что тренер приглашён на заседание, которое состоится 8 мая.
Напомним, что после игры Игнашевич заявил, что ключевым моментом игры с «Уралом» было позорное судейство.
Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Урала».
Ранее Тарханов заявил, что в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич.