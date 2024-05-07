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КДК РФС рассмотрит слова Игнашевича о судействе в матче с «Уралом»

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрено высказывание главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича о судействе в матче 27-го тура РПЛ с «Уралом».
КДК РФС рассмотрит слова Игнашевича о судействе в матче с «Уралом»
  • РИА Новости

«Будут рассмотрены слова главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича во флеш-интервью о судействе», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Он отметил, что тренер приглашён на заседание, которое состоится 8 мая.

Напомним, что после игры Игнашевич заявил, что ключевым моментом игры с «Уралом» было позорное судейство.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «Урала».

Ранее Тарханов заявил, что в будущем ЦСКА должен возглавить Игнашевич.

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