Пульмонолог Казеннов назвал сильный приступ удушья основным симптомом астмы
- Gettyimages.ru
«Основной симптом этого заболевания — сильный приступ удушья, который зачастую не проявляется сразу. В большинстве случаев предшествуют несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, к начальным признакам также относится затруднение при глубоком вдохе.
«Другие признаки бронхиальной астмы включают сезонные проблемы с дыхательной системой, периодические аллергические реакции, экзему, частые вирусные респираторные инфекции, затрагивающие лёгкие, быстрое улучшение самочувствия после приёма антиаллергических и антиастматических препаратов», — добавил Казеннов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.