Пульмонолог Казеннов назвал сильный приступ удушья основным симптомом астмы

Врач-пульмонолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Антон Казеннов рассказал, по каким симптомам можно определить астму.

«Основной симптом этого заболевания — сильный приступ удушья, который зачастую не проявляется сразу. В большинстве случаев предшествуют несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, к начальным признакам также относится затруднение при глубоком вдохе.

«Другие признаки бронхиальной астмы включают сезонные проблемы с дыхательной системой, периодические аллергические реакции, экзему, частые вирусные респираторные инфекции, затрагивающие лёгкие, быстрое улучшение самочувствия после приёма антиаллергических и антиастматических препаратов», — добавил Казеннов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.