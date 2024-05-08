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Адвокат Филиппов рассказал о действиях на случай ошибочного перевода денег

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Вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов рассказал, что нужно сделать в случае ошибочного перевода денежных средств.
Адвокат Филиппов рассказал о действиях на случай ошибочного перевода денег
  • Gettyimages.ru

«Если совершена ошибка, в первую очередь необходимо оперативно позвонить в свой банк. Существует вероятность, что операция «зависла» в обработке и перевод ещё не осуществлён», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если операция по переводу прошла успешно, то можно обратиться в банк получателя с заявлением в произвольной форме — через чат поддержки в мобильном приложении или по телефону горячей линии.

«Если перевод был осуществлён по номеру банковской карты или номеру счёта получателя, то можно повторить ошибочную операцию в банковском приложении, переведя иную, незначительную сумму (например, 10 рублей), но с комментарием для получателя о том, что предыдущий перевод был ошибочным и его необходимо вернуть», — посоветовал Филиппов.

Как отметил эксперт, если эти способы не сработали, то нужно подать в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как овердрафт карты влияет на кредитную историю.

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