Экономист Проданова рассказала о влиянии овердрафта на кредитную историю

Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как овердрафт карты влияет на кредитную историю.

«Да, наличие овердрафта на банковском счёте может негативно повлиять на решение банка о выдаче вам нового потребительского кредита или ипотеки. Банк банально может отпугнуть само наличие у вас карты с овердрафтом. Причём даже при условии, что вы ей не пользовались ранее», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила эксперт, с овердрафтом необходимо быть особенно внимательными — это в любом случае кредит, но погасить его нужно быстро и в полном объёме.

«Благо, что не все дебетовые карты позволяют уходить клиентам в минусовой баланс. Если у вас есть банковская карта с возможностью овердрафта, перед обращением за новым кредитом в учреждение банка обязательно закройте данный счёт. Это повысит ваши шансы на одобрение кредита», — добавила Проданова.

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