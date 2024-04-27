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Экономист Проданова рассказала о влиянии овердрафта на кредитную историю

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Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, как овердрафт карты влияет на кредитную историю.
Экономист Проданова рассказала о влиянии овердрафта на кредитную историю
  • Gettyimages.ru

«Да, наличие овердрафта на банковском счёте может негативно повлиять на решение банка о выдаче вам нового потребительского кредита или ипотеки. Банк банально может отпугнуть само наличие у вас карты с овердрафтом. Причём даже при условии, что вы ей не пользовались ранее», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметила эксперт, с овердрафтом необходимо быть особенно внимательными — это в любом случае кредит, но погасить его нужно быстро и в полном объёме.

«Благо, что не все дебетовые карты позволяют уходить клиентам в минусовой баланс. Если у вас есть банковская карта с возможностью овердрафта, перед обращением за новым кредитом в учреждение банка обязательно закройте данный счёт. Это повысит ваши шансы на одобрение кредита», — добавила Проданова.

Ранее преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал о порядке раздела кредитов во время развода.

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