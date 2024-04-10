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Юрист Палюлин объяснил порядок раздела кредитов при разводе

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Преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин рассказал о порядке раздела кредитов во время развода.
Юрист Палюлин объяснил порядок раздела кредитов при разводе
  • Gettyimages.ru

«Кредит, где в качестве заёмщика фигурировала только одна сторона без привлечения второго супруга, как созаёмщика или поручителя, целиком остаётся на совести должника и выплачивается им самостоятельно», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметил специалист, второго члена семьи могут привлечь к выплате, если кредит был потрачен на оплату коммунальных платежей, лечение, покупку недвижимости.

Ипотечный кредит делится только с согласия банка, который сам определит, кого он желает видеть в качестве заёмщика, исходя из платежеспособности обоих супругов.

Также финансовое учреждение может потребовать немедленного возврата кредита, если супруги не договорятся с банком о разделе ипотеки.

Ранее адвокат Милана Дадашева заявила, что развод без согласия второго супруга может быть оформлен только в судебном порядке.

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