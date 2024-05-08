Педагог Луховицкий поддержал предложение подключить РАН к экспертизе школьных учебников

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий поддержал предложение подключить Российскую академию наук (РАН) к экспертизе школьных учебников.

«Если в экспертизе будет участвовать РАН, то это, безусловно, благо», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, чем больше будет разных независимых экспертов, тем лучше.

Как отметил Луховицкий, на данный момент неясно, как инициатива будет соотноситься с уже принятым решением о том, что все новые учебники будут готовиться исключительно под контролем Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко разработала законопроект, согласно которому учёные Российской академии наук (РАН) займутся проверкой школьных учебников.