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Педагог Луховицкий поддержал предложение подключить РАН к экспертизе школьных учебников

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Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий поддержал предложение подключить Российскую академию наук (РАН) к экспертизе школьных учебников.
Педагог Луховицкий поддержал предложение подключить РАН к экспертизе школьных учебников
  • РИА Новости

«Если в экспертизе будет участвовать РАН, то это, безусловно, благо», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, чем больше будет разных независимых экспертов, тем лучше.

Как отметил Луховицкий, на данный момент неясно, как инициатива будет соотноситься с уже принятым решением о том, что все новые учебники будут готовиться исключительно под контролем Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко разработала законопроект, согласно которому учёные Российской академии наук (РАН) займутся проверкой школьных учебников.

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