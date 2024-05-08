Педагог Луховицкий поддержал предложение подключить РАН к экспертизе школьных учебников
- РИА Новости
«Если в экспертизе будет участвовать РАН, то это, безусловно, благо», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, чем больше будет разных независимых экспертов, тем лучше.
Как отметил Луховицкий, на данный момент неясно, как инициатива будет соотноситься с уже принятым решением о том, что все новые учебники будут готовиться исключительно под контролем Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко разработала законопроект, согласно которому учёные Российской академии наук (РАН) займутся проверкой школьных учебников.