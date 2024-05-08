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В Совфеде предложили подключить РАН к экспертизе школьных учебников

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Группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко разработала законопроект, согласно которому учёные Российской академии наук (РАН) займутся проверкой школьных учебников.
В Совфеде предложили подключить РАН к экспертизе школьных учебников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерину Алтабаеву.

«Совершенно очевидно, что учебники, тем более федеральные, которые являются общими для всех общеобразовательных школ нашей страны и пишутся согласно федеральным образовательным программам, должны быть если не совершенно идеальными, то по крайней мере очень и очень близкими к идеалу», — заявила Алтабаева.

По её словам, в данной ситуации невозможно обойтись без академических институтов, специализированных по тем или иным областям знаний, которые входят в состав РАН.

«Законопроект в нынешней его редакции лишь наделяет членов Академии наук соответствующими полномочиями, а также обязывает Министерство просвещения включать их в состав экспертных советов. Дальше уже обычная компетентная, выверенная работа, в рамках которой они будут высказывать своё мнение, аргументировать его, вступать в дискуссии и отстаивать», — уточнила сенатор.

Ранее сообщалось, что Институт истории обороны и блокады Ленинграда намерен разработать для школьников хрестоматию, посвящённую Ленинградской битве и блокаде Ленинграда.

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