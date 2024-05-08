В Совфеде предложили подключить РАН к экспертизе школьных учебников

Группа сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко разработала законопроект, согласно которому учёные Российской академии наук (РАН) займутся проверкой школьных учебников.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерину Алтабаеву.

«Совершенно очевидно, что учебники, тем более федеральные, которые являются общими для всех общеобразовательных школ нашей страны и пишутся согласно федеральным образовательным программам, должны быть если не совершенно идеальными, то по крайней мере очень и очень близкими к идеалу», — заявила Алтабаева.

По её словам, в данной ситуации невозможно обойтись без академических институтов, специализированных по тем или иным областям знаний, которые входят в состав РАН.

«Законопроект в нынешней его редакции лишь наделяет членов Академии наук соответствующими полномочиями, а также обязывает Министерство просвещения включать их в состав экспертных советов. Дальше уже обычная компетентная, выверенная работа, в рамках которой они будут высказывать своё мнение, аргументировать его, вступать в дискуссии и отстаивать», — уточнила сенатор.

Ранее сообщалось, что Институт истории обороны и блокады Ленинграда намерен разработать для школьников хрестоматию, посвящённую Ленинградской битве и блокаде Ленинграда.