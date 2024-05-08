В Совфеде предложили подключить РАН к экспертизе школьных учебников
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерину Алтабаеву.
«Совершенно очевидно, что учебники, тем более федеральные, которые являются общими для всех общеобразовательных школ нашей страны и пишутся согласно федеральным образовательным программам, должны быть если не совершенно идеальными, то по крайней мере очень и очень близкими к идеалу», — заявила Алтабаева.
По её словам, в данной ситуации невозможно обойтись без академических институтов, специализированных по тем или иным областям знаний, которые входят в состав РАН.
«Законопроект в нынешней его редакции лишь наделяет членов Академии наук соответствующими полномочиями, а также обязывает Министерство просвещения включать их в состав экспертных советов. Дальше уже обычная компетентная, выверенная работа, в рамках которой они будут высказывать своё мнение, аргументировать его, вступать в дискуссии и отстаивать», — уточнила сенатор.
Ранее сообщалось, что Институт истории обороны и блокады Ленинграда намерен разработать для школьников хрестоматию, посвящённую Ленинградской битве и блокаде Ленинграда.