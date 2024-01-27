RT в Telegram
Подпишись

Институт истории блокады Ленинграда разработает хрестоматию для школьников

Короткая ссылка
Институт истории обороны и блокады Ленинграда намерен разработать для школьников хрестоматию, посвящённую Ленинградской битве и блокаде Ленинграда.
Институт истории блокады Ленинграда разработает хрестоматию для школьников
  • РИА Новости
  • © Борис Кудояров

Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава института Никита Ломагин.

«Будем готовить хрестоматию или помогать готовить хрестоматию для так называемого регионального компонента школьных учебников», — сказал собеседник агентства.

По словам Ломагина, в нынешних школьных учебниках истории уделено мало внимания блокаде Ленинграда.

Он добавил, что разработка хрестоматии может быть окончена к концу текущего года.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Также сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить