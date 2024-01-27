Институт истории блокады Ленинграда разработает хрестоматию для школьников

Институт истории обороны и блокады Ленинграда намерен разработать для школьников хрестоматию, посвящённую Ленинградской битве и блокаде Ленинграда.

Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава института Никита Ломагин.

«Будем готовить хрестоматию или помогать готовить хрестоматию для так называемого регионального компонента школьных учебников», — сказал собеседник агентства.

По словам Ломагина, в нынешних школьных учебниках истории уделено мало внимания блокаде Ленинграда.

Он добавил, что разработка хрестоматии может быть окончена к концу текущего года.

Ранее Минобороны России к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады опубликовало рассекреченные документы. Среди них — описания боевых действий, карты с планом советского командования, фотоотчёт работы артиллерии Балтийского флота, наградные листы защитников города.

Также сообщалось, что программа «Память сильнее времени», посвящённая 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошла в пятницу, 26 января, в Доме офицеров городского округа Краснознаменск в Московской области.