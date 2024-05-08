Песков заявил, что бороться с дипфейками абсолютно невозможно
- РИА Новости
Так он отреагировал на поддельный комментарий с его собственным голосом.
«С ними бороться полностью невозможно. Но главное — понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придётся сталкиваться с этим, — это понятно… Поэтому мы все должны быть начеку обязательно», — цитирует его РИА Новости.
В марте в соцсетях завирусилось фейковое видео с отрывком из интервью главы МИД России Сергея Лаврова.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский ранее рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах.