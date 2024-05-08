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Песков заявил, что бороться с дипфейками абсолютно невозможно

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Борьба с дипфейками на данный момент абсолютно невозможна, всем придётся с этим столкнуться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что бороться с дипфейками абсолютно невозможно
  • РИА Новости

Так он отреагировал на поддельный комментарий с его собственным голосом.

«С ними бороться полностью невозможно. Но главное — понимать, что это дипфейк. А то, что так или иначе нам всем придётся сталкиваться с этим, — это понятно… Поэтому мы все должны быть начеку обязательно», — цитирует его РИА Новости.

В марте в соцсетях завирусилось фейковое видео с отрывком из интервью главы МИД России Сергея Лаврова.

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский ранее рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах.

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