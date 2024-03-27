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МИД: в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Лаврова

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В МИД России сообщили, что в соцсетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью главы министерства Сергея Лаврова.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что авторы фейка с помощью нейросетей наложили абсолютно не соответствующий действительности текст.

«Сгенерирован дипфейк», — заявили в министерстве.

По данным ведомства, в качестве основы было использовано подлинное видео с интервью Лаврова для документального фильма, посвящённого 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что с 200 ресурсов были удалены фейки о теракте в Подмосковье.

Также официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что Соединённые Штаты накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков.

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