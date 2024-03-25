Краснов: с 200 ресурсов были удалены фейки о теракте в Подмосковье
- РИА Новости
«По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — сказал глава ведомства.
Кроме откровенных фейков, появлялось много непроверенной информации, которая в определённой степени дестабилизировала обстановку, подчеркнул Краснов.
«В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации», — подчеркнул генпрокурор.
Как заявил Владимир Путин, организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику, а встретили единение в российском обществе.