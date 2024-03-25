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Краснов: с 200 ресурсов были удалены фейки о теракте в Подмосковье

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С 200 ресурсов по требованию Генпрокуратуры России были удалены ложные сведения о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил президенту Владимиру Путину генеральный прокурор Игорь Краснов.
Краснов: с 200 ресурсов были удалены фейки о теракте в Подмосковье
  • РИА Новости

«По нашим требованиям были удалены сведения более чем с 200 ресурсов, включая аккаунты в социальных сетях», — сказал глава ведомства.

Кроме откровенных фейков, появлялось много непроверенной информации, которая в определённой степени дестабилизировала обстановку, подчеркнул Краснов.

«В этом плане отметились даже авторитетные средства массовой информации», — подчеркнул генпрокурор.

Как заявил Владимир Путин, организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» хотели посеять панику, а встретили единение в российском обществе.

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