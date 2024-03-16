Захарова: США готовили много фейков накануне голосования на выборах в России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты накануне и во время голосования на выборах президента России готовили множество фейков.

Об этом дипломат сказала в беседе с РИА Новости.

«США готовили большое количество фейков накануне, во время проведения выборов совершенно разного характера», — сообщила собеседница агентства.

Захарова подчеркнула, что Вашингтон предпринял ряд шагов с точки зрения политического содержания, вбросов о кандидатах в президенты и политических партиях, чтобы запугать граждан.

Также российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что атаки на ресурсы ДЭГ в России проходят не без помощи Запада.