Антонов: атаки на ресурсы ДЭГ в России проходят не без помощи Запада
С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
«Одновременно отмечаем всплеск — явно не без помощи стран Запада — хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования» — цитирует дипломата ТАСС.
Ранее сообщалось, что около 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Также глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.