Антонов: атаки на ресурсы ДЭГ в России проходят не без помощи Запада

Хакерские атаки на ресурсы по проведению дистанционного электронного голосования на выборах российского президента совершаются не без помощи западных стран.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов. «Одновременно отмечаем всплеск — явно не без помощи стран Запада — хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования» — цитирует дипломата ТАСС. Ранее сообщалось, что около 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Также глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.