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Антонов: атаки на ресурсы ДЭГ в России проходят не без помощи Запада

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Хакерские атаки на ресурсы по проведению дистанционного электронного голосования на выборах российского президента совершаются не без помощи западных стран.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Одновременно отмечаем всплеск — явно не без помощи стран Запада — хакерских атак на ресурсы дистанционного электронного голосования» — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что около 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Также глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

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