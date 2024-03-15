Памфилова: порядка 10,5 тысячи хакерских атак произошло на портал ДЭГ
- РИА Новости
- © Кирилл Зыков
Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сказала в ходе брифинга в Центризбиркоме.
«С начала голосования было заблокировано около 10,5 тыс. атак на ресурс дистанционного электронного голосования», — отметила она.
Кроме того, осуществляются попытки атак на портал наблюдения за дистанционным голосованием.
Памфилова отметила, что система уверенно справляется с атаками.
Ранее Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.