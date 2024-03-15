Памфилова: порядка 10,5 тысячи хакерских атак произошло на портал ДЭГ

Около 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сказала в ходе брифинга в Центризбиркоме.

«С начала голосования было заблокировано около 10,5 тыс. атак на ресурс дистанционного электронного голосования», — отметила она.

Кроме того, осуществляются попытки атак на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

Памфилова отметила, что система уверенно справляется с атаками.

Ранее Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.