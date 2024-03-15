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Памфилова: порядка 10,5 тысячи хакерских атак произошло на портал ДЭГ

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Около 10,5 тыс. хакерских атак произошло на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Памфилова: порядка 10,5 тысячи хакерских атак произошло на портал ДЭГ
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сказала в ходе брифинга в Центризбиркоме.

«С начала голосования было заблокировано около 10,5 тыс. атак на ресурс дистанционного электронного голосования», — отметила она.

Кроме того, осуществляются попытки атак на портал наблюдения за дистанционным голосованием.

Памфилова отметила, что система уверенно справляется с атаками.

Ранее Памфилова сообщила о серьёзной DDoS-атаке на систему видеонаблюдения на избирательных участках.

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