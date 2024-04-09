Специалист Каширский рассказал о способах защиты от мошенников в мессенджерах

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский рассказал, как защититься от мошенников в мессенджерах.

«В первую очередь, чем больше элементов защиты вы используете, тем больше шансов сохранить свой аккаунт. В первую очередь надо озадачиться тем, что бывает в том же Telegram, использовать двухфакторную авторизацию и облачный пароль», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важно проявлять бдительность — если пишут с аккаунта знакомого, то нужно остановиться, подумать и не следовать по пути конкретных действий, которые предложено сделать. Дополнительно можно позвонить этому человеку по другому каналу, например по обычной сотовой связи, либо предложить личную встречу.

Ранее эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.