Специалист Фомин рассказал, как распознать звуковой дипфейк мошенников

Эксперт по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Виталий Фомин дал рекомендации, как определить звуковой дипфейк мошенников.

«Нужно внимательно слушать, что и как говорит собеседник. При использовании дипфейков возможны неправильные ударения и паузы в речи, так как синтезирование занимает некоторое время. Встречаются проблемы с интонацией: она либо отсутствует, либо меняется в зависимости от контекста не так, как у живого человека», — заявил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Фомина, при сомнении в личности звонящего стоит самому набрать товарищу по проверенному номеру и поинтересоваться, действительно ли вы разговаривали именно с ним.

Также эксперт обратил внимание, что мошенники не говорят на отвлечённые темы. Злоумышленнику важно как можно скорее получить выгоду, поэтому вопросы будут касаться финансовой помощи, платёжных данных карты, перечисления средств.

«Мошенник не станет встречаться лично для передачи наличных — помимо голоса у него ничего нет. Злоумышленнику гораздо проще позвонить другому человеку, который окажется более отзывчив к его просьбам», — заключил Фомин.

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