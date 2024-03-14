Психолог Наумова объяснила доверие пожилых людей мошенникам

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала, почему многие пожилые люди доверяют мошенникам.

«Мошенники находят слабые места у человека (например, озлобленность на мир) и начинают показывать, что всё вокруг плохо, и берут жертву к себе в союзники», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, иногда на потенциальную жертву давят, используют запрещённые психологические методы.

«Если человек предупреждён — значит вооружён. Очень важно, чтобы люди заранее знали, какие опасности могут быть с ними рядом, с кем нельзя вступать в диалог и как нужно реагировать», — сказала Наумова.

Эксперт напомнила, что мошенники постоянно придумывают новые способы обмана.

«Важно, чтобы у людей было больше информации, чтобы они понимали, какие бывают случаи, как на них могут воздействовать и что в этом случае не нужно ничего доказывать, а просто положить трубку», — добавила она.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, как беседовать с ребёнком о приёмах мошенников.