RT в Telegram
Подпишись

Психолог Дугенцова объяснила, как говорить детям о приёмах мошенников

Короткая ссылка
Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, как беседовать с ребёнком о приёмах мошенников.

«Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, всё ровно наоборот: ведь в большинстве своём дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, можно провести с детьми урок информационной гигиены и объяснить, какие данные о семье ни в коем случае нельзя говорить посторонним лицам.

«При этом не нужно пугать ребёнка — просто объясните ему, как действовать в подобной обстановке. Но будет ещё лучше, если малыш поймёт всё сам», — добавила Дугенцова.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова рассказала, как научить детей отстаивать личные границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить