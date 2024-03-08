Психолог Дугенцова объяснила, как говорить детям о приёмах мошенников

Детский психолог Дарья Дугенцова рассказала, как беседовать с ребёнком о приёмах мошенников.

«Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, всё ровно наоборот: ведь в большинстве своём дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, можно провести с детьми урок информационной гигиены и объяснить, какие данные о семье ни в коем случае нельзя говорить посторонним лицам.

«При этом не нужно пугать ребёнка — просто объясните ему, как действовать в подобной обстановке. Но будет ещё лучше, если малыш поймёт всё сам», — добавила Дугенцова.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова рассказала, как научить детей отстаивать личные границы.