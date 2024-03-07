Психолог Носкова рассказала о способах научить детей отстаивать личные границы

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Алина Носкова рассказала, как научить детей отстаивать личные границы.

«Расскажите ребёнку о его правах. Объясните, что каждый может отстаивать личные границы и говорить «нет», если что-то кажется ему неприятным или неправильным. Важно дать понять, что ребёнок не станет «плохим», если выскажет несогласие, его не перестанут любить и ценить», — заявила она в беседе с РИАМО.

Как отметила эксперт, можно моделировать ситуации, в которых ребёнку нужно будет отстаивать границы.

«Поощряйте, когда дети успешно и корректно находят выход из таких ситуаций, подсказывайте, если ребёнку сложно сформулировать ответ», — посоветовала она.

По её словам, такие навыки развиваются со временем и требуют постоянной поддержки со стороны взрослых.

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