Психолог Красинская предостерегла родителей от ошибок в воспитании детей
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Первая из них — сравнение с другими детьми, поделилась она с «Газетой.Ru».
«Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки», — предупредила психолог, посоветовав родителям, поддерживать и поощрять усилия детей.
Также Красинская предостерегла родителей от непоследовательности в своём поведении, которая может привести детей к путанице и стрессу.
Ошибками, по утверждению психолога, можно считать ещё и недостаток общения, редкие объятия, предвзятое отношение к увлечениям ребёнка.
Специалист также отметила, что отвержение и физические наказания могут привести к серьёзным психологическим проблемам в будущем, таким как низкая самооценка, тревожность, агрессия.
Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.