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Психолог Красинская предостерегла родителей от ошибок в воспитании детей

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Психолог и методолог Rebotica Ирина Красинская рассказала, что ошибки, которые родители совершают в воспитании своих детей, могут иметь последствия в будущем.
Психолог Красинская предостерегла родителей от ошибок в воспитании детей
  • Gettyimages.ru

Первая из них — сравнение с другими детьми, поделилась она с «Газетой.Ru».

«Сравнение может привести к стрессу, снижению учебной мотивации, развитию тревожных расстройств и формированию низкой самооценки», — предупредила психолог, посоветовав родителям, поддерживать и поощрять усилия детей.

Также Красинская предостерегла родителей от непоследовательности в своём поведении, которая может привести детей к путанице и стрессу.

Ошибками, по утверждению психолога, можно считать ещё и недостаток общения, редкие объятия, предвзятое отношение к увлечениям ребёнка.

Специалист также отметила, что отвержение и физические наказания могут привести к серьёзным психологическим проблемам в будущем, таким как низкая самооценка, тревожность, агрессия.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.

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