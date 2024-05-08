Польский судья Томаш Шмидт, попросивший убежища в Белоруссии, допустил, что западные войска могут войти на Украину официально.

Об этом Шмидт заявил корреспонденту RT Косте Придыбайло.

«Это правда, поэтому я приехал сюда, чтобы рассказать об этом. Действительно, есть такая угроза. Достаточно послушать, что говорит Макрон. Есть опасность, что страны, которые поддерживают НАТО, войдут на Украину уже под собственными флагами. Сейчас, конечно, есть их наёмники, но есть такая опасность, что войска будут введены официально», — сказал собеседник.

Вместе с этим он подчеркнул, что обычные граждане Польши не хотят войны ни с Украиной, ни с Белоруссией, ни с Россией.