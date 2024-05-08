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Продюсер Владимир Киселёв заявил о поддержке бойцов в зоне СВО в ходе встречи с Кадыровым на инаугурации в Кремле

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Российский бизнесмен, музыкальный продюсер, акционер «Русской медиагруппы» Владимир Киселёв встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и заместителем председателя правительства Чечни Адамом Делимхановым на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле.
Продюсер Владимир Киселёв заявил о поддержке бойцов в зоне СВО в ходе встречи с Кадыровым на инаугурации в Кремле
  • © Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

На мероприятие были также приглашены супруга Киселёва певица Елена Север и их сыновья Юрий и Владимир. 

В беседе с Кадыровым Владимир Киселёв — старший выразил поддержку российским войскам, в том числе бойцам Чеченской Республики, участвующим в сражениях.

Он подчеркнул важность их службы России и беззаветную храбрость, которую они проявляют, защищая страну.

Также было сказано о продолжении инициативы Владимира Киселёва по премированию бойцов за подбитые в зоне СВО танки Leopard, объявленной в минувшем году на ПМЭФ.

Отмечается, что предложение Киселёва поддержали и его сыновья, которые недавно лично пообщались с российскими бойцами штурмового отряда «Ахмат» прямо на передовой.

В расположение отряда Елена Север и её сыновья привезли дизельные генераторы. Они также передали гуманитарную помощь для отделения недоношенных детей городской клинической больницы №3 и для местных жителей. 

 

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