Продюсер Владимир Киселёв заявил о поддержке бойцов в зоне СВО в ходе встречи с Кадыровым на инаугурации в Кремле
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На мероприятие были также приглашены супруга Киселёва певица Елена Север и их сыновья Юрий и Владимир.
В беседе с Кадыровым Владимир Киселёв — старший выразил поддержку российским войскам, в том числе бойцам Чеченской Республики, участвующим в сражениях.
Он подчеркнул важность их службы России и беззаветную храбрость, которую они проявляют, защищая страну.
Также было сказано о продолжении инициативы Владимира Киселёва по премированию бойцов за подбитые в зоне СВО танки Leopard, объявленной в минувшем году на ПМЭФ.
Отмечается, что предложение Киселёва поддержали и его сыновья, которые недавно лично пообщались с российскими бойцами штурмового отряда «Ахмат» прямо на передовой.
В расположение отряда Елена Север и её сыновья привезли дизельные генераторы. Они также передали гуманитарную помощь для отделения недоношенных детей городской клинической больницы №3 и для местных жителей.