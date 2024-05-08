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Флеболог Сидоров рассказал о признаках варикоза

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Хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал, какие существуют признаки варикоза. По его словам, прежде всего должны насторожить выпирающие вены.
Флеболог Сидоров рассказал о признаках варикоза
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«Стоит отметить, что дискомфорт или беспокойство в ноге будут появляться только на фоне физической нагрузки или к концу рабочего дня. Либо тяжесть, либо отёчность в области голеностопного сустава и голени. Здесь не будет отёка бедра, отёка коленки, ничего такого, то есть это стопа и голеностоп», — цитирует эксперта Петербург2.

Если тяжесть ощущается одновременно в двух ногах, симметрично, то это могут быть проявления остеохондроза, артроза, плоскостопия и т. д.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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