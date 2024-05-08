Детский сад в ХМАО выплатил 50 тысяч рублей за травму ребёнку

Суд в ХМАО частично удовлетворил иск к детскому саду, где воспитатель тащила с силой ребёнка и усадила его на стул, нанеся ссадины.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

«В июле прошлого года в помещении детского сада воспитатель схватила трёхлетнего ребёнка обеими руками под плечи и протащила от середины комнаты до столика, расположенного у окна. Одной рукой она держала ребёнка за руку, а второй подхватила за спину, отчего на спине у него остались ссадины, после чего грубо усадила на стул», — сказано в сообщении.

Также там уточнили, что ребёнок плакал, но воспитатель никак на это не реагировала.

В итоге суд вынес решение — детский сад должен возместить 50 тыс. рублей за нанесённый моральный вред.

Ранее из детского сада в Екатеринбурге уволили воспитателя, ударившего ногой ребёнка.