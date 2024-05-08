RT в Telegram
Подпишись

Детский сад в ХМАО выплатил 50 тысяч рублей за травму ребёнку

Короткая ссылка
Суд в ХМАО частично удовлетворил иск к детскому саду, где воспитатель тащила с силой ребёнка и усадила его на стул, нанеся ссадины.
Детский сад в ХМАО выплатил 50 тысяч рублей за травму ребёнку
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

«В июле прошлого года в помещении детского сада воспитатель схватила трёхлетнего ребёнка обеими руками под плечи и протащила от середины комнаты до столика, расположенного у окна. Одной рукой она держала ребёнка за руку, а второй подхватила за спину, отчего на спине у него остались ссадины, после чего грубо усадила на стул», — сказано в сообщении.

Также там уточнили, что ребёнок плакал, но воспитатель никак на это не реагировала.

В итоге суд вынес решение — детский сад должен возместить 50 тыс. рублей за нанесённый моральный вред.

Ранее из детского сада в Екатеринбурге уволили воспитателя, ударившего ногой ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить