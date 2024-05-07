Из детского сада в Екатеринбурге уволили воспитателя, ударившего ногой ребёнка

Из детского сада в Екатеринбурге уволили воспитателя, которая во время прогулки пнула ребёнка ногой.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в прокуратуре региона.

«Воспитатель была уволена с 6 мая 2024 года с занимаемой должности за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 27 апреля. В сети появилось видео, на котором женщина, когда подметала песочницу, подошла к скамейке с детьми. Вместо того, чтобы попросить их уйти, она ударила ногой ребёнка.

Ранее в Севастополе начали проверку сведений о насилии в детском саду.