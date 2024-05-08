Консультант Дзюба рассказала о подборе одежды для собеседования

Алина Дзюба, карьерный консультант Центра карьеры «Синергия», рассказала, как подобрать одежду для собеседования.

«Внешний вид — важная часть того, какое сложится о вас впечатление. Одежда часто зависит от корпоративной культуры компании, а иногда и от должности, но есть ряд общих рекомендаций, которые помогут вам подготовиться», — заявила она в беседе с RuNews24.

По её словам, важно предварительно изучить компанию и корпоративную культуру. Если у компании есть дресс-код, то желательно ему соответствовать уже на первой встрече.

Помимо стиля, считает эксперт, важна опрятность. Если критериев по внешнему виду нет, то можно одеться в свободном стиле, но лучше воздержаться от чрезмерной экстравагантности.

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